Milan, per Bremer ci vogliono 50 milioni: Cairo spara altissimo

Pronta un'asta tra i top club per il centrale brasiliano del Torino. Cairo alza le richieste e aspetta l'offerta giusta.

Gleison Bremer ha conquistato tutti in questa stagione. Il centrale del Torino è finito sulla lista dei desideri dei direttori sportivi dei top club europei. Tra questi si è fatto avanti anche il Milan ma la concorrenza e spietata. Oltre ai cugini nerazzurri che puntano fortemente a convincere i granata, sul calciatore c'è anche Andrea Agnelli , così come il Napoli e l' Atalanta . Non solo Serie A sul calciatore, le sirene arrivano anche dall'estero: Bayern Monaco , Totthenam , Atletico Madrid , Borussia Dortmund , Arsenal , Leicester , Everton e Newcastle . Trattativa difficile vista la concorrenza spietata, insomma, il suo nome fa gola a mezza Europa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan si era interessata al calciatore e aveva fatto un sondaggio ma, come detto, sembrerebbe aver cambiato obiettivo. Maldini e Massara hanno individuato Sven Botman come prossimo colpo per la difesa e le parti continuano a lavorare per trovare l'intesa con il Lille. Il suo nome è in ottica Milan da molte settimane e la dirigenza rossonera lo ha messo in cima alla lista dei preferiti. Si può prendere a cifre più contenute rispetto a Bremer e i rapporti tra Milan e Lille sono ottimi, anche viste le recenti operazioni di mercato con i francesi. Con molte probabilità sarà lui a completare il reparto arretrato di Stefano Pioli per la prossima stagione e si andrà aggiungere a Kjaer, Tomori e Kalulu nel pacchetto difensivo. Sempre in uscita Alessio Romagnoli che potrebbe lasciare Milano a parametro zero il prossimo giugno.