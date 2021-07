Milan – Brandt rivela il prossimo club ai microfoni di RTL

Julian Brandt, giocatore del Borussia Dortmund, ha rivelato ai microfoni di RTL il suo futuro. Ecco dove giocherà

Milan e Lazio , in questa sessione di mercato, si starebbero contendendo Julian Brandt. Il tedesco piace molto a Maurizio Sarri che lo vorrebbe a Roma come esterno, ma anche al management rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara infatti ritengono che il classe '96 sia perfetto per il modulo di Pioli. Il motivo è ricercare nella capacità del ragazzo di giocare sia da trequartista ma anche da esterno di attacco.

Oggi Julian Brandt è intervenuto ai microfoni di RTL per parlare del suo futuro e dell'interesse sia del Milan, che lo ha scelto per sostituire Hakan Calhanoglu, sia della Lazio come esterno nel 4-2-3-1 di Maurizio Sarri: "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali - ha affermato il giocatore del Borussia Dortmund - in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".