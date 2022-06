Botman, offerte equivalenti di Milan e Newcastle: si va all’asta?

Potrebbe accendersi una vero e proprio gioco a rialzo per il centrale olandese. In caso di asta, il Milan parte dietro agli inglesi.

Redazione Il Milanista

Continua ad essere complessa la situazione legata al futuro di Sven Botman. Il Milan lo ha messo nel mirino da tempo, lo ha individuato come il giusto rinforzo da regalare a Stefano Pioli ma il Newcastle non molla la presa. Il grande ostacolo, come più volte riportato dalla nostra redazione, è legato alla diversa volontà di squadra e giocatore. Botman ha già un accordo con il Milan, vorrebbe vestire la maglia rossonera e avrebbe già rifiutato più volte il corteggiamento degli inglesi. Il Lille, d'altro canto, ha delle evidenti difficoltà economiche e vorrebbe cederlo al miglior offerente. I francesi valutano Botman non meno di 30 milioni di euro, quasi impossibile pensare di scendere sotto questa cifra.

Ci sono però aggiornamenti importanti sulla questione. Secondo quanto riferisce LaGazzettaDelloSport,le offerte presentate da Milan e Newcastle si equivalgono. Tra le due pretendenti potrebbe scatenarsi un'asta per aggiudicarsi il centrale olandese. Qualora lo scenario dovesse evolversi in questo modo, gli inglesi sarebbero in pole per chiudere l'operazione. Giocare a rialzo con la proprietà saudita dei magpies è complesso, gli sceicchi alla guida del club possono spendere e anche tanto. La situazione si evolve ma non si sblocca. Il Lille ha tutti gli interessi affinché le due pretendenti alzino la posta offerta per fare cassa. L'operazione per i rossoneri resta molto complessa anche se Maldini e Massara hanno la volontà con il calciatore e l'accordo economico per l'ingaggio. Va trovata l'intesa economica con il Lille e il Newcastle può spingersi dove i rossoneri non possono arrivare.

Ecco allora che in casa Milan si cominciano a prendere in considerazione tutte le varie ipotesi alternative. Se Botman dovesse saltare ufficialmente, il Diavolo virerà con decisione su Bremer, altra trattativa a rischio di un'asta tra le tante pretendenti che seguono il brasiliano. Non si possono escludere le piste che portano a qualche alternativa low cost come Francesco Acerbi, in uscita dai biancocelesti.