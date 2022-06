Perso Botman il Milan cerca il difensore sempre in Francia

Il Milan ha quasi definitivamente perso le speranze per Sven Botman il quale sembra diretto verso il Newcastle: il punto sul mercato

Redazione Il Milanista

La telenovela andava avanti da ormai un anno. Sven Botman si, Sven Botman no. Il difensore olandese di proprietà del Lille sembrava promesso sposo del Milan e invece il suo futuro con ogni probabilità sarà in Inghilterra. Salvo clamorosi colpi di scena il Newcastle sarà la sua prossima squadra. I Magpies hanno battuto la concorrenza dei rossoneri e si sono quasi assicurati il forte difensore centrale classe 2000 per una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro.

Ora il Milan dovrà cercare le alternative altrove

Incassata la perdita di Sven Botman, il Milan dovrà cercare subito di riposizionare il mirino per portare a Milanello un difensore centrale con delle caratteristiche ben precise. Il direttore sportivo rosonero Paolo Maldini è al lavoro su più fronti e la Ligue 1 sembra ancora essere il terreno di caccia.

I profili che piacciono giocano tutti in Francia

Che alla dirigenza rossonera piacciano i profili che giocano in Francia è un dato di fatto. Anche per quanto riguarda la prossima stagione Maldini e Massara puntano calciatori transalpini e per la difesa sono ben 3 i nomi. Il primo è quello di Warmed Omari, francese di 22 anni che milita nel Rennes.

Gli altri due profili erano già stati attenzionati in passato da Maldini

Per la difesa del diavolo si puntano due vecchi nomi accostati alla società di via Aldo Rossi. Dire “vecchi” è un parolone dal momento che entambi i calciatori sono nati nel 2002. uno è Maxime Esteve, francese di 20 anni che gioca nel Montpellier e già nelle scorse sessione di mercato era stato attenzionato dai rossoneri. Il secondo profilo è quello di Saidou Sow, guineano classe 2002 che gioca nel Saint Etienne. Anche per quanto riguarda Sow c'erano già stati dei contatti in passato. Maldini valuta bene tutto, ma per ora nessun accelerata è prevista.

di Sergio Poli