Milan, manca il bomber vero: nessun attaccante in doppia cifra

Manca un bomber, evidenzia il Corriere della Sera sul Milan. Ibrahimovic era la forza del Diavolo, ora rischia di esserne il limite.

Redazione Il Milanista

Manca un bomber, evidenzia il Corriere della Sera sul Milan. Ibrahimovic era la forza del Diavolo, ora rischia di esserne il limite.

Pioli non ha un attaccante in doppia cifra e banalmente si può spiegare. anche così la crisi dell’attacco, che ha realizzato appena 4 reti nelle ultime 6 partite compreso il derby di Coppa Italia. Zlatan è fermo a 8, come Giroud e Leao. Il tecnico rossonero Stefano Pioli intravede tratti di Henry in Rafael Leao, uno che ha iniziato da esterno offensivo e si è scoperto bomber a 22 anni, stessa età di Rafa adesso.

Il tempo per affinare l’istinto da cannoniere non manca, insomma, a patto però che il portoghese non perda il vizietto. Da un mese e mezzo ha smesso di segnare e non riesce più a trovare la misura giusta ogni volta che gli capita un pallone buono tra i piedi. Un vero e proprio periodo buio per il lusitano, che a differenza di inizio stagione dove si era scoperto bomber ora ha dovuto fare i conti con la "siccità dal goal".

Per colmare questa laguna, il Ds rossonero Federic Massara starebbe già pensando ad ingaggiare uno dei talenti più emergenti del palcoscenico italiano, ovvero Gianluca Scamacca. Il giovane bomber italiano è pronto a prendere le redini di un top club nazionale, dopo la parentesi positiva in neroverde (finora ben 13 reti all'attivo). Grazie all' ottimo rendimento mostrato dal romano, il Milan sta pensando seriamente di acquistarlo già in estate ,con il Sassuolo che sarà disposto a trattarne la cessione al giusto prezzo.