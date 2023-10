Milan, quanti nomi per il reparto offensivo: spunta un bomber svedese

Il Milan continua a valutare le opportunità di mercato da inserire in rosa, per regalare a Stefano Pioli un gruppo sempre più ricco di talenti. Secondo 'calcioline.com', infatti, il Milan starebbe monitorando Viktor Gyökeres, classe 1998, bomber svedese che, dopo aver segnato 40 gol in 97 partite nelle ultime due stagioni al Coventry (seconda serie inglese), in estate è passato allo Sporting Lisbona per 20 milioni di euro. Per il calciatore già 8 gol e 2 assist in 9 partite tra campionato ed Europa League.