Milan-Bologna: 0-0 amaro ma i rossoneri sono ancora primi da soli

Questa sera alle ore 20:45 è andata in scena la gara fra Milan e Bologna valevole per la 31esima giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

Va in scena a San Siro la 31esima giornata di campionato con il Milan che ospita il Bologna. Gara molto viva già dai primi minuti. Il Milan tiene il pallino del gioco e detta il ritmo della gara - fin da subito molto alto - ma il Bologna risponde con personalità e crea un paio d'occasioni da gol in ripartenza. Al Milan manca un po' di lucidità e precisione nella rifinitura dell'azione, con gli uomini di Pioli che non riescono a trovare l'ultimo passaggio con facilità negli ultimi trenta metri. Per questo motivo le chances più grandi dei rossoneri arrivano tramite le corsie laterali e i cross alla ricerca di Olivier Giroud. Il francese si procura l'occasione più importante della prima frazione: miracolo di Skorupski nel recupero che inchioda il risultato sullo 0-0 al termine dei primi 45'. Nonostante le tante occasioni la partita non si sblocca nel primo tempo.

Nella ripresa il ritmo cala inevitabilmente. Il Milan è padrone del campo con il Bologna che non riesce a mantenere le distanze dopo un primo tempo molto dispendioso dal punto di vista fisico. L'ingresso di Rebic - che prende il posto di un deludente Junior Messias - dona vivacità al Milan che al '47 ha subito un'occasione con Leao che trova la respinta di Skorupski. Lo stesso Rebic al '68 spreca una grande occasione calciando alto con un tiro al volo di sinistro su un'iniziativa di Leao che crossa a rimorchio. Gara un po' nervosa e molto intensa con Medel - di gran lunga il migliore degli emiliani - costretto a lasciare il campo per uno scontro testa contro testa con Ibra, subentrato a Giroud a mezz'ora dal termine. Leao e Rebic sono sempre gli uomini più pericolosi dei rossoneri, il portoghese con le sgroppate sulla corsia e Rebic che riempie l'area alla ricerca dell'occasione giusta. La partita vive di soste e lo confermano anche gli 8 minuti di recupero che accompagnano la gara alla fine, dove il Milan riesce a conquistare qualche calcio d'angolo ma non riesce ad impensierire la retroguardia rossoblù, chiusa a difendere il pari.

Triplice fischio e 0-0 a San Siro, sfida che non va oltre il pari. Al Milan manca precisione e non trova il gol. Un passo falso per i rossoneri che comunque difendono il primo posto in solitaria. Le avversarie accorciano, ad un punto sotto c'è il Napoli e i nerazzurri a -4 con una gara da recuperare. Occasione mancata per il Milan ma il discorso scudetto è ancora incerto e apertissimo.