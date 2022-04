Milan-Bologna: vediamo i numeri della sfida di San Siro

Andiamo a vedere i numeri della sfida giocatasi ieri sera tra il Milan e il Bologna allo stadio San Siro di Milano

La società rossonera ha emesso un comunicato ufficiale in merito ai numeri della sfida di ieri sera tra il Milan di Stefano Pioli e il Bologna di Sinisa Mihajlovic (ieri sera assente). Partita che è finita in parità per zero a zero e che non può far felici i tifosi rossoneri in ottica Scudetto. Un mezzo passo falso che consente all'Inter e al Napoli di riavvinarsi sensibilmente.

Il comunicato del Milan a riguardo

Il Milan non riesce a sfondare nella serata di San Siro, non andando oltre lo 0-0 contro un tenace Bologna, in una partita in cui i rossoneri avrebbero meritato di più. Il pari a reti inviolate permette alla squadra di Pioli di restare in testa, da sola, alla classifica, anche se il vantaggio su Napoli e Inter si riduce. Queste le principali statistiche prodotte dalla partita di questa sera:

1- Questa è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più conclusioni senza trovare la via del gol in Serie A dal 2004/2005: 33.

2- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro gare di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2021 (cinque in quell'occasione).

3- Quella di oggi è stata la 100ª panchina per Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il tecnico originario di Parma è l'allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.03 a match.

4- Rafael Leão ha effettuato otto conclusioni in questa gara: un record per lui in un singolo incontro di Serie A.

5- Olivier Giroud ha disputato la sua 350ª presenza in carriera nei cinque maggiori campionati europei. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito ai numeri della sfida di San Siro di ieri sera tra il Milan di Stefano Pioli e il Bologna finita a reti bianche.