Milan-Bologna: Kessié in vantaggio su Brahim Diaz?

Stefano Pioli dovrà sciogliere i dubbi in vista del match contro il Bologna. Ballottaggio Kessié-Brahim Diaz, con il primo in vantaggio.

Redazione Il Milanista

A due giorni da una sfida cruciale Pioli si interroga sull'undici titolare da far scendere in campo contro il Bologna, gara valevole per la 31esima giornata di campionato. Il Milan è tornato ieri ad allenarsi in vista della gara di lunedì sera contro i rossoblù. Secondo quanto riporta LaGazzettaDelloSport Stefano Pioli dovrà sciogliere i dubbi sulla formazione che scenderà titolare nella sfida contro gli emiliani.

Non tante sorprese, il reparto difensivo dovrebbe essere lo stesso che il tecnico ha schierato a Cagliari nell'ultima giornata di campionato. Così come sono sicuri del posto Leao, Messias e Giroud per le corsie laterali e per il reparto offensivo. In mediana dovrebbero essere confermati Tonali e Bennacer, eroe della vittoria alla Unipol Domus di Cagliari. L'unico dubbio da sciogliere per il tecnico rossonero è sulla trequarti con il ballottagio Kessié-Brahim Diaz.

Al momento sembra essere avanti l'ivoriano, con Brahim Diaz pronto a subentrare nella ripresa per spaccare la partita, soluzione che il tecnico ha già sperimentato in qualche partita della stagione. Chiunque ci sarà il Milan si augura di farsi trovare pronto per una sfida importantissima. Troppo importante proseguire il cammino scudetto e a due giorni da una sfida importante il Milan è concentrato a scendere in campo nel migliore dei modi, in uno stadio in cui ci sarà il pienone di tifosi rossoneri.