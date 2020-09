Milan-Bologna, il matchday live su MilanTV: tutte le informazioni

Milan-Bologna, il matchday live su MilanTV

MILANO – (fonte: acmilan.com) Riparte il campionato, con i rossoneri che sperano di ricominciare esattamente da dove si erano fermati il 1° agosto. Non sarà facile, perché il calcio non è mai uguale a se stesso e perché il Bologna è un’ottima formazione, con una sua identità e una sua intensità sia in casa che in trasferta. Ma il Milan si trova dentro una bolla di partita ogni tre giorni fra Italia ed Europa e ogni prestazione deve alimentare la prossima, essere in funzione dei risultati complessivi che la squadra, la società e l’allenatore si sono prefissati a inizio stagione. Con lo stesso spirito, torna il Matchday di Milan TV, trasmissione in formato campionato, dopo che l’ultima gara casalinga dei rossoneri resta quella giocata contro un altro avversario rossoblù come il Cagliari. Per Milan-Bologna, ad attendere i milanisti ci sono un pre e un post-partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Per il primo, distanziato, appuntamento ufficiale del 2020/21 a San Siro, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club Channel, per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in costante collegamento con lo stadio. Prima del calcio d’avvio, i tifosi davanti al teleschermo riceveranno notizie esclusive e ufficiali sulle formazioni e molto altro. Si parte alle 19.45 del 21 settembre e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 20.45, con le immagini in diretta da San Siro e gli approfondimenti sulla conferenza stampa di Mister Pioli oltre all’intervista realizzata da Milan TV a Milanello con Brahim Díaz.

Durante Milan-Bologna, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 22.45, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali dei protagonisti. Infine, a seguire, la differita integrale della gara, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente riviverne tutte le emozioni.

È una prima di campionato, dai significati molteplici. Il Milan vuole dimostrare progressi sul piano della condizione e del tono dal punto di vista atletico, ma vuole anche evitare quelle partenze non positive che sono costate caro nelle ultime annate in termini di classifica. Non sarà semplice contro un Bologna ben strutturato e molto motivato, ma il Milan nel suo stadio e, virtualmente, davanti al proprio pubblico, deve far di tutto per partire bene.

Milan TV è visibile sul canale 230 di SKY. Per abbonarti, chiama lo 02.70.70 oppure vai su sky.it. Se sei già cliente SKY, chiama il 199.11.44.00 oppure vai su sky.it/faidate. I contenuti più esclusivi di Milan TV sono anche su DAZN: abbonati su bit.ly/MilanTV-DAZN!