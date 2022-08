Milan-Bologna: ecco le formazioni ufficiali della partita

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano per l'anticipo della terza giornata di Serie A. Quella di stasera sarà una partita importante per il campionato dei rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato contro il Bologna di Sinisa Mihajloic e con una vittoria il diavolo potrebbe già abbozzare ad una mezza fuga in attesa del match del Napoli.