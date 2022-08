Milan-Bologna: nel segno di Leao e Giroud, funziona il trio con CDK dal 1′

Torna alla vittoria il Milan di Stefano Pioli che conquista i tre punti in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Redazione Il Milanista

Il Milan torna a San Siro e torna a vincere. La squadra di Pioli s'impone per 2-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Buona la prima per il trio De Ketelaere-Leao-Giroud. Il belga ha impressionato all'esordio da titolare, con giocate importanti nella costruzione del gioco. Completamente ritrovato il super Leao del finale della scorsa stagione. Il portoghese autore di una prestazione di livello chiusa con 1 gol e 1 assist e solite giocate incontenibili sulla corsia mancina. Torna in campo da titolare e lascia subito il segno anche Olivier Giroud, che chiude il match sul 2-0 finale.

Ci mette solo 20' Charles De Ketelaere per presentarsi da titolare in grande stile. Suo l'assist a Leao per il gol che apre le marcature della partita. Bravo il belga a recuperare il pallone e a servire il portoghese che a tu per tu con Skorupski infila in porta il pallone per l'1-0. Non esente da colpe l'estremo difensore rossoblù che si fa battere sul primo palo dall'ex Lille. Gara meno contratta dopo il gol del vantaggio rossonero. Il Milan prende fiducia e crea pericoli dalle parti dell'area del Bologna. Da sottolineare una palla dolcissima di De Ketelaere per l'inserimento di Kalulu che non riesce a togliersi la soddisfazione di segnare. Il francese chiude un ottimo primo tempo, così come tutto il reparto difensivo rossonero. Gli uomini di Mihajlovic, infatti, nei primi 45' non riescono a costruire occasioni nitide. Bravo il Milan in fase di non possesso ad uscire sempre puntuale in anticipo sugli avversari.

Secondo tempo in cui il Bologna prova a reagire con una potenziale occasione per Arnautovic. L'austriaco, solo in area di rigore, non riesce ad arrivare col tempo giusto su un cross dalla sinistra. Il Milan però continua a mettere pressione agli emiliani. Su un errore in uscita di Cambiaso, Leao scodella in area un pallone col contagiri per Olivier Giroud che in acrobazia batte Skorupski per il 2-0. Primo gol in campionato anche per il 9 rossonero. Unico vero pericolo concesso dai rossoneri è un tiro dalla lunga distanza di Sansone che si stampa sul palo esterno della porta difesa da Maignan. Negli ultimi venti minuti di gara il Bologna prova a spingere e il Milan cerca di sfruttare le chance in ripartenza. Da sottolineare anche l'esordio con la maglia rossonera per Yacine Adli, subentrato al 61' al posto di Ismael Bennacer.