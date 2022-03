Napoli-Milan: le probabili formazioni in vista del match

Vediamo insieme le probabili formazioni di Napoli-Milan. Si giocherà alle 20:45 di domenica 6 febbraio al Maradona.

Vediamo insieme le probabili formazioni di Napoli-Milan, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si giocherà alle 20:45 di domenica 6 febbraio nella cornice dello stadio Maradona. La partita potrà essere trasmessa in diretta su Dazn, mentre ilMilanista.it vi terrà compagnia con le pagelle e le parole dei protagonisti. La gara di domenica sera sarà fondamentale per gli equilibri della classifica. Gli uomini di Stefano Pioli non potranno, non dovranno uscire sconfitti. In caso di vittoria partenopea, il Milan si ritroverebbe ipoteticamente a -3 dal Napoli e -1 dall' Inter ( in caso di successo dei nerazzurri a Salerno).