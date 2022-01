Milan-Juventus: riavvolgiamo il nastro del match di San Siro

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito con il quale ha ripercorso il match di ieri sera.

“Un pareggio che non può dispiacere ma nemmeno soddisfare a pieno, perché la vetta del campionato si allontana ancora di più prima della sosta (ora è a -4, l'Inter ha una gara da recuperare) e del Derby. A San Siro, Milan e Juve non si sono fatte male, dividendosi la posta in palio: 0-0 e un punto a testa. La prestazione dei rossoneri è stata buona però non sufficiente per piegare un avversario attento e solido in difesa. La squadra di Pioli ha messo in campo - in pessime condizioni - una maggiore volontà offensiva rispetto ai bianconeri, priva però di numerose e grandi occasioni. Era comunque un big match dopo il passo falso casalingo con lo Spezia, l'appuntamento era delicato e il pari permette al Diavolo di rimanere al secondo posto in classifica e di mantenere le stesse distanze da Atalanta e Juventus (+7, ovvero la zona Champions League). Archiviata la 23ª giornata di Serie A si aprirà una nuova pausa per le Nazionali, alla ripresa andrà in scena Inter-Milan. Avanti con qualche rammarico”.