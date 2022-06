Serie A 2022-2023: ecco il riassunto di tutti i big match

La prossima stagione vedrà il Milan difendere il titolo di Campione d'Italia. Il comunicato su tutti i big match del prossimo campionato

“Il programma di questa stagione - caratterizzata dalla lunga pausa invernale - prevede tanti scontri ravvicinati. Ogni gara sarà importante, ma gli scontri diretti con i rivali possono sempre rappresentare dei punti di svolta. Alla seconda giornata affronteremo la Dea di Gasperini, gara nella quale i rossoneri proveranno ad allungare la striscia positiva contro gli orobici, iniziata con lo 0-2 del maggio 2021 che è valso il ritorno in Champions League. La sfida di ritorno è invece prevista a fine febbraio.”

Subito il derby di Milano

“Dopodiché sarà già il turno del Derby di Milano. La stracittadina d'andata arriverà alla quinta giornata, dopo il turno infrasettimanale che ci vedrà ospiti del Sassuolo, mentre l'Inter accoglierà la Cremonese a San Siro. Le stesse sfide precederanno anche il Derby di ritorno, previsto per il matchday 21. I rossoneri sono imbattuti negli ultimi sei Derby giocati alla quinta di Serie A - 4 le vittorie e 2 i pareggi nel parziale - con l'ultimo precedente risolto dal colpo di testa di Ronaldinho il 28 settembre 2008. Il Derby d'andata farà anche da test per l'esordio stagionale in UEFA Champions League, con il primo turno della fase a gironi previsto tra il 6 e il 7 settembre”.

Milan-Napoli per avere già le prime impressioni

Due settimane dopo il Derby si torna a San Siro per la sfida al Napoli di Spalletti. La vittoria in Serie A tra le mura amiche contro i partenopei manca da tempo: era il 14 dicembre 2014, 2-0 Milan con le firme di Ménez e Bonaventura. I rossoneri faranno poi visita al Maradona ad inizio aprile nel match valido per la 28ª giornata”.

Una sfida che potrebbe indirizzare la stagione

“Alla giornata numero 9 ecco Milan-Juventus. Dopo i due pari dello scorso campionato, i rossoneri proveranno a ritrovare la vittoria contro la formazione di Allegri spinti dall'energia di San Siro. La trasferta in casa dei bianconeri è prevista per la penultima giornata, con il match di fine maggio che potrebbe risultare decisivo per i rispettivi obiettivi. L'ultima gara giocata allo Stadium nel mese di maggio risale al 2021, con il netto 3-0 a nostro favore”.

Dopo il Mondiale si riparte

“Archiviata la parentesi Coppa del Mondo, sarà il turno delle sfide contro le romane. Il calendario prevede lo stesso schema tra andata e ritorno per le sfide contro giallorossi e biancocelesti: prima la Roma e poi la Lazio, intervallate rispettivamente da Lecce all'andata e Cremonese al ritorno”.

Ecco il riassunto di tutti i big match

"Giornata 2 (20/21 agosto 2022): Atalanta-Milan

Giornata 5 (3/4 settembre): Milan-Inter

Giornata 7 (17/18 settembre): Milan-Napoli

Giornata 9 (8/9 ottobre ): Milan-Juventus

Giornata 17 (7/8 gennaio 2023): Milan-Roma

Giornata 19 (21/22 gennaio): Lazio-Milan

Giornata 21 (4/5 febbraio): Inter-Milan

Giornata 24 (25-26 febbraio): Milan-Atalanta

Giornata 28 (1/2 aprile): Napoli-Milan

Giornata 32 (29/30 aprile): Roma-Milan

Giornata 34 (6/7 maggio): Milan-Lazio

Giornata 37 (27/28 maggio): Juventus-Milan". Questo il comunicato del Milan.