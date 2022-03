Il Milan punta Berardi per la prossima stagione: il prezzo

Il Milan sogna Domenico Berardi in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini ci prova

Il Milan in vista della prossima stagione sogna Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo è stato più volte accostato al Milan nel corso degli ultimi anni. La sensazione è che anche in vista della prossima sessione estiva di calciomercato si possa parlare di un suo possibile trasferimento da Reggio Emilia a Milanello.

Paolo Maldini ci proverà in estate

Il Milan è entrato nell'ordine delle idee di comprare un esterno d'attacco che possa sopperire alle mancanze di Junior Messias e Alexis Saelemaekers soprattutto in fase realizzativa. La società rossonera non è infatti contenta del tutto del numero di gol realizzati dai due giocatori rossoneri. Proprio per questo motivo si starebbe pensando a Domenico Berardi.

Il prezzo per Domenico Berardi

Il prezzo che il Sassuolo fa di Domenico Berardi è abbastanza alto per la linea imposta da Elliot. Il Milan non sembra però curarsene più di tanto ed è pronto a fare un sacrificio pur di arrivare al Campione d'Europa con l'Italia di Roberto Mancini non più tardi di 9 mesi fa. 30-35 milioni di euro è il prezzo per cui il Sassuolo cederà Domenico Berardi. 12 reti e 10 assist in questa Serie A per “Mimmo”. Un prezzo decisamente in linea con le prestazioni del giocatore negli ultimi anni.

Da qui a giugno si cerca la formula giusta

Secondo il quotidiano torinese Tuttosport il Milan tenterà l'affondo per Domenico Berardi in estate. Si cerca solo la formula giusta. Formula che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto piuttosto che a titolo definitivo. Il Sassuolo sicuramente preferirebbe cedere il suo pupillo - se proprio deve – a titolo definitivo. Con il giusto compromesso si potrebbe parlare anche di un prestito con obbligo. La formula che i neroverdi e in particolar modo il direttore sportivo Giovanni Carnevali non vogliono prendere in considerazione è quella del prestito con diritto di riscatto.