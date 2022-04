Berardi obiettivo di mercato del Milan? Carnevali: “Lui giocatore straordinario”

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Domenico Berardi: sentite le sue parole

In esclusiva a Calcio Totale su Rai Sport ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che su Domenico Berardi ha detto: "Domenico è un giocatore straordinario. Per me lui è il campione del Sassuolo e lo si vede quando non c'è o esce. Lui determina con noi, ma anche in altri club. È il giocatore più pronto che il Sassuolo ha. Noi siamo felici di continuare con Domenico, ma se ci sono delle offerte dobbiamo valutarle attentamente".