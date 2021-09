Milan, Bennacer MVP contro l’Atletico e i numeri del match

Ecco i numeri del match e il MVP del Milan a termine della seconda giornata di Champions League contro l'Atletico Madrid

2- Rafael Leão ha realizzato il primo gol casalingo del Milan in Champions League da quello messo a segno da Robinho nell'ottobre 2013 contro il Barcellona. Leão è anche il primo portoghese a segnare con il Milan in Champions League.

Una prestazione sontuosa , una notte da Isma. Nonostante la sconfitta finale, una prova del genere merita di essere celebrata, perché Bennacer nella sfida di San Siro contro l'Atlético Madrid si è espresso a livelli altissimi . Per intensità, per tenuta fisica e mentale, per aggressività e voglia di fare la differenza. Dopo tanti problemi fisici, ecco che Isma è riuscito a riproporre nuovamente una prestazione delle sue.

Una grande partita, premiata anche dalle statistiche: 67 palloni giocati, 40 passaggi positivi, 11 palloni recuperati, 75% di dribbling positivi. Il Milan per mezz'ora ha incantato poi ha dovuto subire il ritorno dei Colchoneros in superiorità numerica: Bennacer in mezzo, ben spalleggiato da Tonali, ha eretto una diga trovando spesso anche le forze per guidare le ripartenze. La sua partita è una delle tante indicazioni positive ricavate da una notte amara: gli vale il premio di MVP. Da qui si riparte, con questo spirito.