Milan, Bakayoko verso l’Olympiacos con la regia del Notthingam Forest

Tiémoué Bakayoko è uno degli esuberi della rosa a disposizione di Pioli. Nel suo secondo capitolo al Milan il centrocampista francese non si è ritagliato il giusto spazio per incidere e ora è ai margini del progetto tecnico. I rossoneri hanno provato a piazzarlo negli ultimi giorni di mercato con il Monza che era in prima linea per il calciatore. L'ex Monaco è ancora di proprietà del Chelsea ed in prestito al Milan . La squadra di via Aldo Rossi se vorrà piazzarlo dovrà "passare" il prestito ad un'altra squadra, attendendo l'ok dei Blues.

Sebbene il mercato sia chiuso in quasi i maggiori campionati europei, si apre una chance di una sua cessione in Grecia. Nella penisola ellenica la chiusura è fissata per il 15 settembre, c'è ancora tempo per chiudere la trattativa. Bakayoko potrebbe infatti finire all'Olympiacos ma sarebbe un'operazione temporanea. Sul centrocampista francese non si è mai spento l'interesse del Nottingham Forest. La storica squadra inglese è tornata in Premier League ed ha chiuso una campagna acquisti importante. Tra i vari colpi, però, uno è sfumato. Quello di Bakayoko e adesso la pista per un suo ritorno in Inghilterra potrebbe riprendere piede.