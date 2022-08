Milan, capitolo uscite: Bakayoko sempre più vicino al Monza

Il francese è fuori dal progetto tecnico rossonero e il Milan cerca di piazzarlo: Monza in pole per il calciatore

Redazione Il Milanista

Continuano a lavorare anche in uscita Maldini e Massara. Tra i vari profili da piazzare c'è anche quello di Tiémoué Bakayoko. Non è andato come sperava il suo secondo capitolo con la maglia rossonera. Il ragazzo è da tempo, ormai, fuori dal progetto tecnico del Milan. Nella passata stagione Pioli gli ha concesso poco spazio. 18 presenze in tutte le competizioni per appena 607' totali giocati. Una media poco superiore a mezz'ora per partita, cifre che confermano la bocciatura del centrocampista francese. Adesso negli ultimi giorni prima della chiusura della finestra estiva il Milan cercherà di piazzarlo.

Su di lui c'è il forte pressing del Monza, pronto a regalare ancora qualche altro colpo a Giovanni Stroppa. Dopo le prime tre giornate i neopromossi sono ancora fermi a 0 punti e Galliani avrebbe individuato in Bakayoko il giusto rinforzo per il centrocampo. Il calciatore gradirebbe trasferirsi a Monza anche per rimanere in Italia e per questioni logistiche di spostamento. Oggi è previsto un incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti del calciatore per fare il punto della situazione. Sullo sfondo vi è la concorrenza del Lione che ha da poco ceduto Paquetà al West Ham e cerca un sostituto. Tuttavia i transalpini appaiono dietro rispetto ai lombardi.

Il Milan, però, prima di dare il via libera all'uscita di Bakayoko attende di chiudere l'operazione per Vranckx. Con il belga di proprietà del Wolsfburg, vicino al trasferimento in rossonero, il Milan avrà numericamente gli stessi calciatori e potrà lasciar partire Bakayoko verso Monza. Per fare chiarezza il francese è ancora di proprietà del Chelsea ed è in prestito ai rossoneri fino a giugno 2023. Per finalizzare ogni eventuale operazione Maldini e Massara dovranno confrontarsi con i Blues che difficilmente faranno muro. L'approvazione degli inglesi permetterà al Milan di "passare" il prestito di Bakayoko ad un'altra squadra.