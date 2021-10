Milan avanti tutta con la linea green

Il futuro del Milan sarà ancora green. Due giovani stanno impressionando con i loro club e Maldini e Massara gli attendono a Milanello

Redazione Il Milanista

Il Milan brilla in campionato grazie al secondo posto, figlio delle 6 vittorie e del pareggio in trasferta contro la Juventus. La formazione di Pioli è giovane e affamata e soprattutto, come detto dallo stesso tecnico prima del match di Champions League: "Essere giovani da' vantaggi e dove non arriviamo con l'esperienza lo facciamo con l'entusiasmo".

Ma c'è un altro Milan che brilla. E' quello dei giocatori mandati in prestito per fare esperienza e accumulare esperienza. E' il caso di Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. I due sono stati ceduti in prestito (rigorosamente secco) a Torino e Spal. Maldini e Massara li osservano con attenzione e iniziano a studiare una collocazione nel Milan della prossima stagione.

TOMMASO POBEGA - Il centrocampista, dopo le stagioni passate prima a Pordenone poi allo Spezia, era tornato alla base. Il lavoro che il classe '99 aveva compiuto era sotto gli occhi di tutti, soprattutto in Liguria. Con gli aquilotti il centrocampista aveva messo a referto 6 gol e 3 assist in 20 presenze. Durante il ritiro di inizio stagione, in molti lo ritenevamo pronto per il Milan, ma la dirigenza rossonera ha deciso di mandarlo in prestito al Torino di Juric. L'ex allenatore dell'Hellas è bravissimo con i giovani e sta lavorando per impostare Pobega come centrocampista puro. Il tecnico croato però non è convinto del prestito secco e starebbe lavorando con la dirigenza per acquistarlo a titolo definitivo. Ma il Milan è pronto a rinunciare a qualsiasi offerta.

LORENZO COLOMBO - Il giovane attaccante aveva iniziato la scorsa stagione con il Milan segnando anche una rete nei preliminari di Europa League per poi essere ceduto, sempre in prestito, a gennaio alla Cremonese di Ariedo Braida. Con i grigi rossi fa fatica 13 presenze e un gol. Ma tutti sono sicuri che Colombo presto sboccerà. E ne è sicuro anche il Milan che decide di prestarlo, nuovamente in Serie B, per fargli accumulare minuti ed esperienza. Questa volta è lo Spal che decide di scommettere su di lui. E non sbaglia. Colombo in 7 partite del campionato cadetto mette a referto 7 gol e 1 assist.

I due presto torneranno a Milanello per essere protagonisti con la maglia del Milan.