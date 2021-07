Milan | Avanti con Kjaer: i rossoneri studiano il rinnovo

Le parti in primis dovranno decidere se prolungare il rapporto di una sola stagione oppure se arrivare al 2024, quando il calciatore compirò 35 anni

Redazione Il Milanista

Dopo il grande mercato in entrata di questa estate, per il Milan è tempo di una pausa. I rossoneri dovranno concentrarsi sulle questioni interne e gestire al meglio la questioni rinnovi; dopo il prolungamento di contratto di Davide Calabria, Maldini lavorerà anche per acordarsi con Frak Kessié, Stefano Pioli e Simon Kjaer, così da poter continuare insieme.

Il centrale danese non è un uomo da riflettori ma è comunque uno dei leader e uno della compagine milanese e va assolutamente blindato. Per questo in via Aldo Rossi si sta già pensando di iniziare a lavorare su un nuovo accordo col giocatore, che andrà in scadenza a giugno 2022. Presto arriverà il momento di parlarne con il suo agente Mikkel Beck, per limare ogni dettaglio.

Simon Kjaer conquista il Milan

Anche se non sembra esserci fretta, la volontà è comunque una: continuare insieme. Secondo Tuttosport il rapporto tra le parti procede a gonfie vele, questo matrimonio si farà anche perché il difensore rossonero sta molto bene al Milan; e la società milanista sa bene quanto lui sia importante per gli equilibri della squadra e nello spogliatoio. Sembra proprio che ci siano tutti i presupposti per andare avanti insieme.

Nell'incontro con l'agente del danese, uno degli argomenti che verranno trattati riguarderà la durata del nuovo contratto: le parti dovranno infatti decidere se prolungare il rapporto di una sola stagione oppure se arrivare al 2024, quando Simon avrà 35 anni.

Per quanto riguarda l'ingaggio, dovrebbe restare invece simile a quello attuale, che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. Arrivato un anno e mezzo fa in rossonero a fari spenti, Kjaer si è guadagnato la fiducia di tutti e se la difesa rossonera è diventata più forte il merito è anche suo. La nuova stagione è alle porte e il Milan avrà bisogno del suo leader difensivo per affrontarla al meglio.