Milan attento: vogliano portarti via Theo Hernandez!

I parigini vogliono fare il bis e provare a prelevare un altro ottimo terzino all'ombra della Madonnina, stavolta su sponda rossonera

Milan trema: Il PSG vuole un tuo giocatore. I parigini si confermano i veri mattatori di questa sessione di mercato internazionale e quando selezionano un calciatore vanno dritti al punto. Ad oggi, infatti, i qatarioti non sono solo i più attivi in Europa ma anche i più concreti: la squadra parigina ha già chiuso le incorporazioni di Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e Gigio Donnarumma .

Il prossimo obiettivo del PSG è Theo Hernández . L'ex giocatore del Real Madrid non aveva nessuna intenzione di lasciare il Milan dopo aver rinnovato fino al 2025 pochi mesi fa, ma la possibilità di giocare in una delle squadre più importanti di Francia lo stuzzica.

Giocare in patria poi, potrebbe avvicinarlo al sogno di vestire la maglia della squadra francese. Lanciarsi in corsa, sui grandi prati degli stadi di Parigi, significherebbe avere più visibilità e maggiori probabilità di attirare le attenzioni di Deschamps, oltre ad avvicinarsi alla vittoria della Champions League .

Oltre a Theo, il Paris avrebbe pensato ad un altro diavolo. No, non parliamo di Frank Kessié ma di un Red Devils: Paul Pogba . Infatti, da diverse settimane il centrocampista del Manchester United è una delle opzioni di Leonardo per rinforzare la mediana.

Il francese ancora un anno di contratto ma ha poca voglia di rinnovare e sembra felice di poter giocare a Parigi. A dirla tutta, Pogba non vuole più stare a Manchester ma non vorrebbe forzare la situazione con il suo club, che punterebbe su Eduardo Camavinga nel caso in cui il nazionale francese parte per il PSG.