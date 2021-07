Milan attento alla concorrenza: vogliono soffiarti tutti gli obbiettivi

Continuano a sfumare i colpi in entrata dei rossoneri, che sembrano non riuscire a chiudere per un terzino destro e un trequartista

Redazione Il Milanista

Il Milan finora ha messo a segno diversi colpi importanti ma non sembra pronto a fermarsi. Dopo il riscatto di Tomori e l'acquisto di Maignan, Giorud e Ballo-Touré; i diavoli vogliono continuare a rinforzare i reparti scoperti.

Ad oggi, Maldini e Massara sono sulle tracce di: un centrocampista che affianchi Kessié; un trequartista che sostituisca il partente Calhanoglu; e un altro rinforzo per la fascia esterna di destra. Ma se il dinamico duo tarderà ad affondare sul mercato, per gli ultimi innesti, potrebbe presto trovarsi a mani vuote.

La Lazio supera tutti per Romero

Un colpo è già sfumato: Luka Romero firmerà per la Lazio di Sarri. Oggi, per lui è giornata di visite mediche; l’esterno, che ancora ha da compiere 17 anni, è considerato un enfant prodige, sottolinea il Corriere dello Sport. Tare, per averlo, ha superato le attenzioni di Milan, Juventus, Valencia e Borussia Dortmund. Nessun costo per il cartellino da destinare al Maiorca, che avrà un premio di valorizzazione, Romero firmerà un triennale da 400mila euro a stagione.

Il Real è su Dalot

I Blancos hanno messo gli occhi su Diogo Dalot. Secondo AS, è proprio Ancelotti che vorrebbe il terzino portoghese per sostituire l'eventuale partenza di Odriozola. Il Milan rimane in pole per l'esterno e lo rivorrebbe con sé, ma l'opposizione del Manchester United, unita alla corte dei madrileni potrebbe complicare il tutto.

Il Milan perde un'altra opzione per la trequarti?

Sono settimane che i diavoli trattano incessantemente con il CSKA di Mosca per assicurarsi Nikola Vlasic, senza successo. I Russi, che prima chiedevano 30 milioni, hanno da poco hanno aperto all'ipotesi con obbligo di riscatto. Il Milan vorrebbe un trattativa con diritto di prestito ma mentre contratta potrebbe rimanere fregata.

Infatti alla porta del club moscovita si è affacciato anche lo Zenit. Per ora però, il CSKA Mosca non vorrebbe vendere il giocatore a un altro club russo, tanto da aver messo una clausola rescissoria sul contratto valida solo per l’estero. Questo farà guadagnare tempo al Milan, ma il rischio di perdere l'ennesimo profilo selezionato resta grande.