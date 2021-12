Milan: ecco tutti i nomi per il reparto offensivo rossonero

Il mercato di riparazione è alle porte ed il Milan è alla ricerca di diversi interpreti da inserire nel proprio organico: scopriamoli.

Redazione Il Milanista

Mancano poche lancette di orologio all'inizio del calciomercato invernale. Tutte le società stanno iniziando a muovere i primi passi e sondare i primi calciatori per capire quali possano fare al caso loro. Stesso discorso anche per i rossoneri che sono in cerca di un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer, ed un nuovo profilo in attacco che faccia rifiatare i propri bomber. La priorità del Ds Massara e Maldini è quella di acquistare un difensore che possa affiancare Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli, ma questa non dovrebbe essere l'unica operazione di mercato dei diavoli. Mister Stefano Pioli ha l'esigenza di avere più alternative nel reparto offensivo. Zlatan Ibrahimovic da solo non può più bastare poichè gli acciacchi dell' età iniziano a presentarsi. Discorso diverso per Olivier Giroud che non sta convincendo a pieno il tecnico emiliano.

Serve un profilo giusto che sia in grado di sbloccare le partite e soprattutto che possa apportare una ventata di aria fresca all' ambiente rossonero. I nomi in casa Milan sono moltissimi a partire proprio dall' ex conoscenza italiana Arkadiusz Milik, oggi in forza all' Olympique Marsiglia. L'unica nota stonata del polacco sono i troppi infortuni, i quali gli hanno fatto passare più tempo ai box che dentro al campo. Discorso molto simile per Luis Muriel il quale in questo avvio di stagione è tormentato dagli infortuni e spesso è apparso in campo poco lucido. Per il colombiano sono 11 le presenze in Serie A condite da solamente due reti.

Un' altro nome caldo è quello di Beto Bentucal, attaccante portoghese dei friulani. Il classe 98' è una delle scoperte di quest' anno del campionato di Serie A. Infatti il ragazzo dal suo arrivo in Italia ha già siglato 7 reti in 17 presenze. Il prezzo del cartellino del centravanti dell ' Udinese si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Bisognerà vedere quale fra questi nomi convincerà il Ds rossonero e chissà se a questa lista non se ne potrebbero aggiungere anche altri.