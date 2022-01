Milan: affare in dirittura d’arrivo, siamo ai dettagli per l’attaccante

Il Milan sarebbe prossimo a raggiungere un accordo con il Monaco per il riscatto del giovane Pietro Pellegri.

Il Milan si sta muovendo per affondare i primi colpi di mercato. L'obiettivo primario è l'arrivo di almeno un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Ma il colpo per il reparto difensivo non esclude ovviamente l'intervento della società rossonera in altre posizioni del campo. Infatti una delle trattative che Massara e Maldini stanno portando avanti è quella inerente all' acquisto a titolo definitivo del " Baby Pellegri". Un' affare che desta un po' di sorpresa da parte dei tifosi, dato che finora l'ex Genoa non si è riuscito a mettere in luce. Pietro è stato macchiato da diversi infortuni che lo hanno lasciato ai box per diverso tempo. Nonostante ciò però la società rossonera crede fermamente nel talento del ragazzo e quindi hanno deciso di trattare con il Monaco il suo riscatto. Il centravanti italiano è arrivato a Milanello con la formula del prestito ( 500 mila euro), con opzione di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Nella trattativa è prevista inoltre un milioni di euro di bonus ed il 15% su un' eventuale vendita futura. Il Milan però vorrebbe abbassare a tutti i costi le pretese della società francese per aggiudicarsi al più presto l'attaccante.