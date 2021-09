Milan-Atletico Madrid: i convocati per il match di San Siro

Ecco i convocati di Stefano Pioli e del Cholo Simeone per la seconda giornata di Champions League

L'obiettivo del Milan per questa sera è quello di togliere lo zero dalla classifica. A dichiararlo è stato lo stesso Stefano Pioli durante la conferenza stampa di ieri. Certo è un obiettivo ambizioso. Di fronte c'è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I campioni di Spagna non avversari temibilissimi, ma i rossoneri venderanno cara la pelle, come successo ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp.I due club hanno reso noti i convocati per la sfida di San Siro.