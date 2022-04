Allegri: “Ora i nerazzurri sono favoriti per il titolo, noi fuori dalla lotta”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta nel derby d'Italia di ieri sera contro l'Inter

Alla fine della partita tra Juventus ed Inter giocatasi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino ha parlato il tecnico della vecchia signora Massimiliano Allegri che sulla sconfitta dei suoi e sulla vittoria dei nerazzurri che rilanciano la banda di Simone Inzaghi nella lotta Scudetto ha detto: “ L'Inter resta favorita per lo Scudetto, basta vedere il calendario molto più facile rispetto a quello di Milan e Napoli . Avesse perso stasera sarebbe cambiato tutto, ma la vittoria di stasera sarà per loro una grande iniezione di fiducia". Queste le parole del tecnico della vecchia signora Massimiliano Allegri che alla fine della partita tra Juventus ed Inter giocatasi ieri sera all'Allianz Stadium di Torino ha parlato della sconfitta dei suoi e della vittoria dei nerazzurri che rilanciano la banda di Simone Inzaghi nella lotta Scudetto.

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Paolo Assogna che sul Milan e in particolar modo su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic ha detto: "Non abbiamo dubbi. Giroud è stato decisivo nelle sfide di altissima classifica. A Ibra va comunque detto grazie: a prescindere dall'attuale contributo, lui ha contribuito tantissimo alla crescita della mentalità di questo gruppo; se il Milan è oggi a giocarsi lo Scudetto, è merito anche di Ibra che è quel martello che fa crescere la squadra". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Paolo Assogna sul Milan e in particolar modo su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.