Milan, pronta l’asse di ferro con Jorge Mendes. Due giocatori nel mirino

Il Milan è pronto a rinforzare l'asse con il super procuratore Jorge Mendes. I rossoneri sono pronti a prendere due giocatori

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira prossimamente il Milan incontrerà Jorge Mendes non solo per il rinnovo di Rafael Leao ma anche per iniziare a parlare del possibile arrivo in rossonero di Renato Sanches. Il contratto del campione d'Europa 2016 scadrà a giungo 2023 e il suo attuale club, il Lille, è consapevole che difficilmente riuscirà a trovare il rinnovo di contratto. Per questo il club transalpino è pronto a valutare le varie offerte per il classe '97. Nel 2019 il Bayern Monaco aveva ceduto il mediano a 2019 per 20 milioni più 5 di bonus.