Milan, asse di mercato con l’Arsenal: le ultime

MILANO – L’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal potrebbe radicalmente cambiare le strategie di mercato dei Gunners. A gennaio, il club inglese farà molti movimenti sia in entrata che in uscita. Granit Xhaka rimane sulla lista dei cedibili e il Milan lo segue ormai da svariate settimane. Tuttavia, stando a ciò che riferisce Tuttosport, ai rossoneri sarebbe stato offerto anche il centrocampista egiziano Mohamed Elneny, di proprietà dell’Arsenal ma attualmente in prestito al Besiktas. Una soluzione che potrebbe suscitare l’interesse della dirigenza meneghina, in cerca anche di un centrocampista oltre che di un difensore e un centravanti.