Milan, dalla Serie A arriva un’ala per mister Pioli: la situazione

Nelle ultime ore è stata accostata al Milan un'ala che gioca di Serie A. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Redazione Il Milanista

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il giorno dell’Epifania il Milan è chiamato a scendere in campo a San Siro contro la Roma, nel match valido per la prima giornata di ritorno. I rossoneri vogliono riprendere il campionato seguendo quanto di buono fatto nel girone d’andata. L’ultima gara del 2021 infatti ha visto trionfare i diavoli per 4-2 contro l’Empoli. Grande prestazione di Kessie, uomo partita che ha messo a segno una doppietta. Grazie all’ivoriano il club meneghino ha ottenuto tre punti fondamentali, ma ora dovrà fare a meno proprio di lui. Kessie è stato convocato dalla sua Nazionale per partecipare alla Coppa d’Africa e sarà assente per tutto il mese di gennaio.

Il Milan deve necessariamente trovare un sostituto all’altezza, ma non sarà facile. Su tutte le vittorie dell’ultimo mese infatti c’è sempre stato lo zampino dell’ivoriano. Tuttavia Kessie è al centro del mercato rossonero, perché ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo tarda ad arrivare. Il club meneghino non vuole perderlo a parametro zero e, se dovesse giungere una buona offerta, potrebbe venderlo già a gennaio. Con la sua cessione si sbloccherebbe anche il mercato in entrata.

Il Milan è alla ricerca di un esterno offensivo. Nelle ultime ore il nome di Riccardo Sottil è stato accostato al club rossonero. Il giocatore milita nella Fiorentina di Italiano, dove non è riuscito ad imporsi in questo girone d’andata. L’ex Cagliari rischia di finire ai margini del progetto dei viola, soprattutto dopo l’acquisto di Jonathan Ikone dal Lille. Il 22enne è il profilo ideale per la formazione di Pioli, perché può fare sia l’ala sinistra che l’ala destra. La dirigenza rossonera vorrebbe proporre la formula del prestito, con i viola che preferirebbero invece cederlo a titolo definitivo.