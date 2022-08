Milan, Ante Rebic: da sacrificabile ad arma in più per Stefano Pioli

Il croato, che poteva lasciare il Milan, si è imposto come un'arma importante a disposizione del tencico rossonero

Redazione Il Milanista

Sei giorni e si tornerà a parlare di calcio giocato, in una stagione atipica, spaccata in due dal primo storico Mondiale invernale di calcio in scena in Qatar. Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta daranno il via alla nuova stagione di Serie A. Preparazioni anticipate tra mini ritiri e sgambate in amichevole con Pioli che ha ricevuto segnali importanti. Non tanto dal mercato, in una campagna acquisti finora complessa per i rossoneri, quanto dai già presenti in rosa dalle passate stagioni.

Come nel caso di Ante Rebic che in questo precampionato ha dato conferme importanti. Il croato sembrava essere uno dei sacrificabili a inizio giugno, la sua cessione avrebbe garantito al Milan un innesto di liquidità da reinvestire sul mercato in entrata. L'ex Eintracht però si è imposto con grande continuità nelle sfide amichevoli della pre-season rossonera. La sua duttilità regala a Pioli un'arma importante per la prossima stagione. Spesso si è trovato a tenere il peso dell'attacco da solo con ottimi risultati, come nella sfida di ieri contro il Vicenza, per l'assenza sia di Origi che di Giroud. Oltre a quella di Ibrahimovic che prima del 2023 non potrà rimettere piede sul campo.

Le maggiori difficoltà della passata stagione per il Milan si sono viste specialmente nella fase realizzativa, sebbene i rossoneri siano stati il 4° miglior attacco del campionato. Spesso però, specialmente nella seconda parte di stagione, i pochi gol sono stati un campanello d'allarme di un reparto che si poteva - o doveva - migliorare. Ecco perché i primi colpi chiusi da i rossoneri sono stati un centravanti, Origi, e un trequartista, De Ketelaere. A prescindere dai nuovi innesti ritrovare Rebic per Pioli è un'ottima notizia in vista dell'inizio del campionato. Il croato nelle cinque amichevoli disputate dai rossoneri ha siglato 3 gol e fornito ottime prestazioni che fanno ben sperare. Il Milan ritrova un jolly importante che potrà avere un ruolo importante: da sacrificabile ad arma in più a disposizione di Stefano Pioli.