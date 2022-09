Milan: tutta la verità sull’ infortunio di Ante Rebic e sul rientro in campo

Archiviata la vittoria di Genova bisognerà pensare subito alla sfida di mercoledì sera contro la Dinamo Zagabria. L'unico obiettivo è vincere, dopo il pareggio a Salisburgo, per non complicare il percorso in Champions League. La squadra deve fare i conti con qualche guaio muscolare ed è chiamata a stringere i denti in vista della prima pausa, che farà tirare il fiato a diversi calciatori e che permetterà di recuperarne altri.