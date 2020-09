Milan, Anguissa piano B se salta Bakayoko

MILANO – Il Milan culla il sogno di riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Un’operazione non facile soprattutto perché la trattativa sta subendo qualche rallentamento di troppo, dovuto anche al fatto che il Chelsea non vuole abbassare la sua richiesta.

ALTERNATIVA – Il club di via Aldo Rossi, qualora non dovesse andare a dama con i Blues, sta studiando un’alternativa al francese. Il nome che piace come piano B è quello del camerunese del Fulham André Zambo Anguissa. Il giocatore prenderà il posto del giovane Pobega sempre più vicino allo Spezia.