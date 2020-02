Milan: ancora 4 gol subiti in un tempo e non è la prima volta…

MILANO – Dati allarmanti per la difesa rossonera dopo la sconfitta per 4-2 nel derby contro l’Inter. Si tratta della seconda volta in stagione che i rossoneri subito quattro gol in un tempo: era già successo nella trasferta di Bergamo quando l’Atalanta andò in rete quattro volte nella ripresa (Pasalic, doppietta di Ilicic e Muriel).