Milan, vediamo insieme la prossima amichevole dei rossoneri

I rossoneri continuano la propria preparazione in vista dell’inizio della stagione, che prenderà ufficialmente il via il 13 agosto quando i rossoneri ospiteranno l’Udinese a San Siro per la prima giornata di campionato.

Sono andati bene anche i primi due test amichevoli contro il Lemine Almenno a Milanello, vinto per 3-0, e in Germania contro il Colonia, chiudo 2-1 per i rossoneri. Adesso il Diavolo si prepara ad affrontare la seconda parte della pre-season, che si svolgerà dal 23 al 27 luglio in Austria. Proprio lì è in programma la terza amichevole di questo ritiro, il prossimo avversario è lo Zalaegerszegi TE FC, formazione del massimo campionato ungherese. Il match si giocherà sabato 23 luglio alle ore 18:00.