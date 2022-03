Milan all’Expo è un successo: 1500 tifosi per Pioli, Tomori e Diaz

Il Milan, rappresentato da Pioli, Tomori e Diaz, è a Dubai dove hanno partecipato a una sessione di Q&A

Il Milan in questi giorni è visita all'Expo 2020 di Dubai. Il sito dei rossoneri, acmilan.com, ha pubblicato l'incontro di ieri di Pioli, Tomori e Diaz accolti da ben 1500 tifosi.

La delegazione rossonera ha preso parte a una speciale seduta di allenamento per bambini della locale AC Milan Academy e ad una sessione di Q&A al Festival Garden

La prima si è tenuta allo Sports, Fitness e Wellbeing Hub di Expo 2020 Dubai, dove tecnico e giocatori hanno incontrato 15 bambini per una speciale seduta di allenamento organizzata dalla locale AC Milan Academy , presente a Expo 2020 Dubai e capace finora di coinvolgere oltre 600 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. A sorpresa, anche il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini vi ha partecipato, assistendo alla speciale sessione e posando per una foto assieme ai bambini dell'Academy.

Il tecnico di AC Milan Stefano Pioli ha commentato: "L’'entusiasmo dei bambini dell'AC Milan Academy è stato molto coinvolgente. Per me è un vero privilegio aver partecipato a questa speciale seduta di allenamento. È fondamentale supportate le giovani generazioni, e il lavoro che AC Milan svolge qui a Dubai e in altre parti del mondo è davvero fantastico".