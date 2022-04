Qui Milanello – Rossoneri in campo per la rifinitura, Pioli parlerà alle 14.15

A Milanello i rossoneri sono in campo ora per l'allenamento mattutino, unico di giornata. Oggi parla Stefano Pioli

Il Milan ha pubblicato un comunicato sulle sessioni di allenamento di ieri e oggi:“Ieri 13 aprile: Rossoneri a Milanello ieri mattina per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in programma domani a San Siro alle ore 21.00. A Milanello presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Prima parte dedicata all'attivazione muscolare svolta in palestra, al termine della quale la squadra si è spostata sul campo rialzato per continuare nella fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. La sessione è proseguita con alcuni lavori sul possesso che hanno preceduto il lavoro tattico; in conclusione, una serie di esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto. Oggi 14 aprile: il programma di oggi prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.15”. questo il breve comunicato del Milan.