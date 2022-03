Qui Milanello – Allenamento mattutino per i rossoneri di Pioli

Anche oggi i rossoneri scenderanno in campo per un allenamento mattutino. Andiamo a vedere il comunicato del Milan

Il Milan è intento a preparare al meglio la partita di sabato sera contro il Cagliari alla Domus Arena. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di una vittoria per continuare a cullare i sogni Scudetto.

“Squadra a Milanello ieri mattina per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato a Cagliari, sabato 19 marzo alle ore 20.45. A Milanello presenti anche Maldini e Massara. Prima parte di lavoro in palestra, con la squadra che si è concentrata sulla forza con l'ausilio degli attrezzi. L'allenamento è proseguito sul campo: prima una serie di uno contro uno, poi ulteriori esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna”.