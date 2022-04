Qui Milanello – Oggi allenamento pomeridiano agli ordini di Stefano Pioli

Il Milan è al lavoro per preparare al meglio la gara contro il Genoa di venerdì sera. Il comunicato ufficiale del Milan

Ieri: “Rientrata in nottata da Torino, la squadra ha dormito a Milanello e ha ripreso il lavoro questa mattina con la sessione di allenamento post gara. Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici partenti del match di ieri sera con il Torino; in campo, dopo aver svolto l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici.