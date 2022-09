Qui Milanello – Oggi allenamento mattutino per i rossoneri

I rossoneri si alleneranno stamattina agli ordini di mister Stefano Pioli in vista della gara di sabato sera contro l'Empoli

Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito agli allenamenti di ieri e oggi per i rossoneri di Stefano Pioli.

“Squadra a Milanello oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister. Anche oggi gruppo ridotto per le assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara. REPORT: Prima parte del lavoro in palestra dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza prima di uscire sul campo ribassato, dove ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche seguite dal lavoro sul possesso, la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna”.