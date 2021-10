Milan alla finestra: il Real fissa il prezzo del suo gioiello

Secondo quanto riportato dalla Spagna il Real Madrid avrebbe fissato il prezzo del suo gioiello. Una cifra altissima che il Milan...

Il Milan, durante il prossimo calciomercato, vuole completare la rosa di Stefano Pioli. Una volontà, quelli dei vertici di via Aldo Rossi e del Fondo Elliott, che passerà dall'acquisto di un trequartista. L'obiettivo, più o meno dichiarato, è Marco Asensio del Real Madrid, club con cui i rossoneri hanno ottimi rapporti.

In estate Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato a prendere e portare a Milanello il classe '96 offrendo alla dirigenza dei Blancos un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una richiesta rispedita subito al mittente come successo con il Tottenham che aveva chiesto il giocatore con le stesse modalità. Il motivo non era riguardante il modo del trasferimento, bensì "il desiderio di Asensio era quello di rilanciarsi con il Real Madrid".

Asensio continua a piacere al Milan e al Tottenham e nelle ultime settimane si è registrato l'interesse di altri due club: Arsenal e Juventus. E non è detto che a gennaio la ferrea volontà dello spagnolo non si pieghi e decida di chiedere il trasferimento. E se Asensio dovesse dire addio al Real Madrid i quattro club si daranno battaglia. Florentino Perez, presidente della formazione di Carlo Ancelotti, per cautelarsi avrebbe già fissato il prezzo del cartellino.

Secondo quanto riportato dal portale iberico Fichajes.net chi vuole il classe '96 dovrà versare nelle casse del club spagnolo 40 milioni di euro. Una cifra altissima, soprattutto perché il contratto del ragazzo scadrà a giugno 2023, che però allontana il Milan.

Nel corso della gestione del Fondo Elliott, di proprietà della famiglia Singer, il Milan non ha sborsato una cifra così alta per un solo giocatore. Per di più a gennaio dove nelle ultime stagione il mercato di riparazione dei rossoneri è stato contrassegnato da operazioni minori, prestiti e svincolati di lusso come Ibrahimovic e Mandzukic. E sembra davvero difficile pensare che la società di via Aldo Rossi ora possa cambiare la rotta.