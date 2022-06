Albertini: “Età, senso di appartenenza, trascinatore: Tonali è un pilastro”

L'ex giocatore del Milan Demetrio Albertini ha parlato di un giocatore rossonero in particolare: del bresciano Sandro Tonali

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex bandiera del Milan Demetrio Albertini il quale si è espresso su Sandro Tonali dicendo: "Età, senso di appartenenza, spirito da trascinatore, rappresentante del blocco italiano in squadra: Sandro ha tutto per diventare una bandiera del club, lo dico da quando è arrivato al Milan e faceva fatica... Giustissimo che la nuova proprietà decida di farne un pilastro, un giocatore come Tonali è fondamentale per costruire le basi del Milan del futuro, ma spetterà a lui raccogliere la sfida e alimentarla nel tempo". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex bandiera del Milan Demetrio Albertini il quale si è espresso su Sandro Tonali.

Del Milan ha parlato anche l'ex Nicola Legrottaglie

A Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex difensore tra le altre del Milan Nicola Legrottaglie il quale sul mercato rossonero e sulle voci inerenti a Zaniolo ha detto: "Mi piace tanto, ha avuto infortuni e ha dimostrato di essere comunque forte. Mi ha sorpreso in positivo per come è rientrato, spero possa farsi notare sempre più in chiave nazionale e nelle squadre di club. Potrebbe essere quel che serve al Milan, Pioli ha fatto giocare Messias perchè aveva bisogno di un giocatore che all'occorrenza entrasse tra le linee e saltasse l'uomo. Origi è ottimo ed è quel che serve per attaccare lo spazio e se prendono Sanches rinforzano tantissimo la squadra".

Legrottaglie ha parlato anche del Cagliari retrocesso in B

"E' un ambiente un po' particolare e si creano dinamiche che non ti spieghi. Quando siamo andati noi e abbiamo fatto bene arrivando a 47 punti con Rastelli poi dopo hanno cercato di rinforzare la squadra mettendoci anche buona volontà però non ci sono riusciti. E' forse un problema di alchimia, di dinamiche che devono incastrarsi per fare un buon lavoro". Queste le parole a Tuttomercatoweb.com dove ha parlato l'ex difensore tra le altre del Milan Nicola Legrottaglie.