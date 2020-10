Milan al lavoro per due rinforzi

MILANO – Nell’edizione odierna di “Tuttosport” è sicuro: per gennaio il Milan sta preparando due colpi di mercato. Infatti i rossoneri, che dall’ultima sessione hanno risparmiato un discreto tesoretto, vogliono ricoprire alcuni ruoli che al momento sono scoperti: ovvero il posto di vice di Ibrahimovic e quello di difensore centrale. La speranza della dirigenza, ma anche dei tifosi, è che la squadra sia ancora in ballo nelle due competizioni, condizione ritenuta fondamentale per investire.