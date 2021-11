Milan – Adli protagonista del Bordeaux contro il PSG

Contro il PSG Yacine Adli ha giocato 90 minuti mettendo a referto un assist nella sconfitta interna per 3 a 2

Redazione Il Milanista

Il Milan in estate si è assicurato uno dei giocatori più promettenti del campionato francese, la Ligue 1. Si tratta di Yacine Adli, giovane centrocampista, classe 2000 che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno bloccato. Una trattativa che non è stata affatto facile con il club di via Aldo Rossi che garantirà ai Girondini 10 milioni di euro. Una cifra che è stata trovata solo dopo una lunga (lunghissima) trattativa tra le due società che si è sbloccata unicamente quando il Milan ha rinunciato a portare subito il ragazzo a Milanello:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli da FC Girondins de Bordeaux. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Contestualmente, Adli viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla stessa società francese.

Nato a Vitry-sur-Seine (Francia) il 29/07/2000, Adli cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain e debutta in Prima Squadra nel 2018. Nel gennaio 2019 si trasferisce al Bordeaux, con cui colleziona 72 presenze 5 gol".

Solo il tempo ci dirà se la scelta di lasciare maturare il ragazzo in Francia porterà i suoi frutti. I Girondini di Bordeaux infatti sono 16esimi in campionato con appena 2 vittorie in campionato, 6 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima arrivata ieri sera contro il PSG dei fenomeni.

Un match, che ha regalato ai Girondini la sesta sconfitta in campionato. Questo poco importa ai tifosi rossoneri. Perché la notizia importante è che contro l'armata di Pochettino Yacine Adli ha giocato da titolare mettendo a referto un assist per Elis, nel gol del momentaneo 1 a 3. Per il francese è la tredicesima presenza stagionale e il suo tabellino riporta, al momento un gol e tre assist.

Il tabellino del match

Bordeaux (5-3-2): Costil; Pembélé (46'Mensah), Kwateng Gregersen, Koscielny, Mangas (68'Niang); Onana (85'Fransergio), Otavio (68'Oudin), Adli; Dilrosun (78'Briand), Elis

PSG (4-2-3-1): Navas; Hakimi, Kehrer, Marquinhos, Bernat (64'Mendes); Dina Ebimbé (75' Danilo Pereira), Herrera; Draxler (75'Gueye), Wijnaldum, Neymar; Mbappé (86'Icardi)

GOL: 26'Neymar, 43'Neymar, 63'Mbappè, 78'Elis, 92' Niang

ASSIST: Mbappè, Wijnaldum, Adli, Briand