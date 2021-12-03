Mikkel Beck: “Intervento di grande successo per Simon”

Si è operato nella giornata di oggi Simon Kjaer. L'agente del difensore del Milan ha annunciato che l'intervento si è concluso positivamente.

Nella giornata di ieri è arrivata la brutta notizia della rottura del legamento del ginocchio sinistro di Simon Kjaer. Il difensore del Milan si era fatto male mercoledì sera al Ferraris dopo pochi secondi, nel tentativo di contrastare Cambiaso, ed era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella. Per il danese è stata fissata nella giornata di oggi l’operazione.

Con un post su Twitter, Mikkel Beck, agente del numero 24 dei rossoneri, ha commentato l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto nella giornata odierna il difensore danese: “Simon Kjaer oggi ha subito un intervento chirurgico di grande successo al ginocchio. Tornerà ancora più forte di prima, piuttosto prima che poi”.

Ancora non si conoscono bene i tempi di recupero, ma per il danese si teme un lungo periodo di stop. Un’assenza importante in casa Milan, dato che Kjaer è sicuramente uno dei giocatori più importanti del reparto offensivo della squadra di Pioli, oltre ad essere un leader carismatico nello spogliatoio. Per questo, la dirigenza rossonera dovrà fare qualcosa durante il mercato di gennaio. Paolo Maldini lo sa bene e ha già iniziato a muoversi. Molti profili sono stati valutati nel nostro campionato, ma arrivano dei nomi anche dall’estero.