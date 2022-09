Mike Maignan: scopriamo insieme la data del rientro del francese

Il Milan dovrà fare a meno del proprio portiere per diverse settimane, a causa di un infortunio. Scopriamo la data del rientro di Maignan

Nelle ultime settimane il Milan è stato preso di mira da diversi infortuni muscolari. Uno fra questi è quello del portiere francese Mike Maignan. L'estremo difensore ha avvertito un forte fastidio al polpaccio durante la gara contro l’ Austria , e i conseguenti esami strumentali hanno confermato il pesante infortunio. Circa tre settimane di stop per Mike, che è tornato ieri a Milanello per la riabilitazione.

Salterà diverse partire, tra l’altro alcune molto importanti, come il big match contro la Juventus in campionato e la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea. Al suo posto scenderà in campo Ciprian Tatarusanu, secondo portiere rossonero.