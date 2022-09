Verso Sampdoria-Milan, migliorano le condizioni di 4 blucerchiati: le ultime

Si avvicina la sfida di sabato sera del Milan, che affronterà al Ferraris il club blucerchiato. Ecco chi è migliorato tra gli avversari.

Tra due giorni il Milan scenderà in campo per la sesta giornata di campionato. I Campioni d’Italia affronteranno allo stadio Luigi Ferraris la Sampdoria, per la gara in programma alle 20:45. I rossoneri arrivano al match con 11 punti in classifica, dopo aver disputato gare fondamentali per il corso della stagione (come ad esempio la gara contro la Dea o l’attesissimo Derby di Milano). Dall’altra parte invece i blucerchiati si trovano a soli due punti in classifica, ottenuti dai pareggi con i bianconeri e i biancocelesti.

L’intenzione dei Diavoli è di ottenere finalmente i primi tre punti in trasferta e portarsi così al primo posto in classifica, in attesa dei risultati delle avversarie. Mister Pioli dovrebbe mettere in atto un vero e proprio turnover per la partita di sabato sera. Il tecnico rossonero vuole infatti far riposare alcuni giocatori finora scesi sempre in campo e dare l’opportunità ad altri di fare il loro esordio. Situazione diversa invece in casa della Sampdoria, che vuole schierare la migliore formazione possibile per frenare i Campioni d’Italia.

Prosegue dunque la preparazione dei blucerchiati, che questa mattina si sono allenati al centro sportivo di Bogliasco. Sul campo 1 del Mugnaini, mister Giampaolo ha condotto la sessione di allenamento incentrata soprattutto su esercitazioni tecnico-tattiche. Buone notizie per il tecnico blucerchiato, che ha ritrovato in campo dei giocatori molto importanti per la sua formazione. Infatti proprio oggi Omar Colley, Alex Ferrari, Jeison Murillo e Fabio Quagliarella hanno svolto delle sedute di allenamento personalizzate. I giocatori sono apparsi in netto miglioramento. Chi si è allenato nello specifico è Simone Trimboli, mentre Harry Winks si è allenato in palestra. Manuel De Luca ha proseguito invece con il suo percorso riabilitativo. Per domani è in programma al mattino la seduta di rifinitura. durante questa sessione Marco Giampaolo farà le sue valutazioni decisive in vista della sfida contro i rossoneri.