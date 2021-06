Miglior gol 2020/2021: la finale

Rebic o Brahim: chi ha segnato il gol più bello della stagione?

"Sono partiti in sedici, sono rimasti in due. Siamo alla Finale per scegliere il miglior gol rossonero della stagione 2020/21 e a giocarsela saranno Ante Rebić e Brahim Díaz. Reti diverse in termini realizzativi ma allo stesso avversario, nello stesso stadio, nella stessa gara. Quel Juve-Milan 0-3 agli sgoccioli del campionato è rimasto negli occhi e nel cuore dei nostri tifosi, decisivo per la qualificazione in Champions League, e ha prodotto gioielli di pregevole fattura che adesso si sfideranno nell'ultimo atto di questo speciale torneo. La staffilata di Rebić o quella di Díaz: qual è stata la rete rossonera più bella della stagione?? Si vota attraverso i canali social ufficiali del Club: diteci la vostra!