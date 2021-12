Messias: “Voglio dimostrare il mio valore. Scudetto? Siamo primi…”

Ecco le parole del brasiliano del Milan ed ex Crotone Junior Messias ai microfoni di SportMediaset sulla sua crescita e sulla squadra rossonera

Sui suoi idoli: "Il mio idolo da piccolo è sempre stato Ronaldo il Fenomeno, per me era il calcio".

Sul suo momento: "Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A. Un giocatore non si valuta dopo due sole partite, bisogna aspettare tutto il campionato. Io sto cercando di migliorare, non sono ancora al 100%, non ho ancoradimostrato quello che so fare. Sto cercando di ritrovare il prima possibile la forma migliore".